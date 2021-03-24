Эстония планирует в апреле ввести паспорта вакцинации

Правительство Эстонии планирует ввести паспорта COVID-вакцинации в апреле. В ближайшее время власти страны начнут переговоры с соседними странами о признании сертификатов о вакцинации.

Об этом заявил вице-канцлер сферы развития электронных услуг и инноваций Калле Киллар , передает ERR.

"Важно, чтобы у людей были данные о вакцинации в цифровом и подтвержденном виде. Это сделает их путешествия и повседневную жизнь комфортными", - подчеркнул он.

Вице-канцлер отметил, что странам необходимы позитивные примеры безопасного обмена данными для обеспечения защищенности данных.

"Эстония начнет пользоваться цифровым сертификатом вакцинации в апреле", - заявил он.

Напомним, Румыния и Греция планируют договориться о путешествиях с использованием собственных сертификатов вакцинации от коронавируса. Это позволит открыть туризм между двумя странами.

Кроме того, в Евросоюзе разрабатывают международный COVID-паспорт, с помощью которого граждане смогут свободно передвигаться между странами. Еврокомиссия представила разработанный документ - цифровой зеленый сертификат.

Вчера страны Евросоюза поддержали проект введения в ЕС цифрового зеленого сертификата вакцинации.