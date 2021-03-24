RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Естонія планує в квітні ввести паспорти вакцинації

Автор: РБК-Україна

Уряд Естонії планує ввести паспорти COVID-вакцинації у квітні. Найближчим часом влада країни почне переговори з сусідніми країнами про визнання сертифікатів про вакцинації.

Про це заявив віце-канцлер сфери розвитку електронних послуг та інновацій Калле Киллар, передає ERR.

"Естонія почне користуватися цифровим сертифікатом вакцинації у квітні", - заявив він.

Віце-канцлер зазначив, що країнам необхідні позитивні приклади безпечного обміну даними для забезпечення захищеності даних.

"Важливо, щоб у людей були дані про вакцинацію в цифровому і підтвердженому вигляді. Це зробить їх подорожі та повсякденне життя комфортними", - підкреслив він.

Нагадаємо, Румунія і Греція планують домовитися про подорожі з використанням власних сертифікатів вакцинації від коронавірусу. Це дозволить відкрити туризм між двома країнами.

Крім того, в Євросоюзі розробляють міжнародний COVID-паспорт, за допомогою якого громадяни зможуть вільно пересуватися між країнами. Єврокомісія представила розроблений документ - цифровий зелений сертифікат.

Вчора країни Євросоюзу підтримали проект введення в ЄС цифрового зеленого сертифіката вакцинації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України паспортЭстониявакцинаціяКоронавірус
Читайте також
В Австрії вводять заборону на відвідування магазинів без COVID-тесту
У Фінляндії знайшли можливий новий штам коронавірусу
Прогноз погоди