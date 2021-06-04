Эстония пожертвует 800 тысяч доз COVID-вакцин другим странам, в том числе Украине

Правительство Эстонии заявил, что намерено пожертвовать 800 тысяч доз вакцины от коронавируса Astrazeneca другим странам. Половину из них намерены передана в рамках глобальной инициативы COVAX, другую половину - странам Восточного партнерства ЕС.

Об этом заявила министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лимец , передает ERR.

"У Эстонии есть желание пожертвовать вакцины. Прежде всего мы дождемся, когда у нас будет достаточное количество лишних препаратов, чтобы мы смогли их пожертвовать. Планируется передать 800 тысяч доз вакцин", - заявила она.

По словам главы МИД Эстонии, вакцины от коронавируса будут переданы Грузии, Украине и Молдове.

"Среди них наиболее важны партнеры, которые смотрят в евроатлантическое будущее - Грузия, Украина, Молдова - но мы думаем и о трех других странах - Армению, Азербайджан и Беларусь", - добавила Лийметс.