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Эстония пожертвует 800 тысяч доз COVID-вакцин другим странам, в том числе Украине

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Таллин, Пятница 04 июня 2021 14:58
Эстония пожертвует 800 тысяч доз COVID-вакцин другим странам, в том числе Украине Фото: министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лимец (flickr.com/estonian foreign ministry)
Автор: РБК-Украина

Правительство Эстонии заявил, что намерено пожертвовать 800 тысяч доз вакцины от коронавируса Astrazeneca другим странам. Половину из них намерены передана в рамках глобальной инициативы COVAX, другую половину - странам Восточного партнерства ЕС.

Об этом заявила министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лимец, передает ERR.

"У Эстонии есть желание пожертвовать вакцины. Прежде всего мы дождемся, когда у нас будет достаточное количество лишних препаратов, чтобы мы смогли их пожертвовать. Планируется передать 800 тысяч доз вакцин", - заявила она.

По словам главы МИД Эстонии, вакцины от коронавируса будут переданы Грузии, Украине и Молдове.

"Среди них наиболее важны партнеры, которые смотрят в евроатлантическое будущее - Грузия, Украина, Молдова - но мы думаем и о трех других странах - Армению, Азербайджан и Беларусь", - добавила Лийметс.

Напомним, 3 июня в Белом доме объявили о выделении 80 млн доз вакцин от коронавируса для помощи другим странам. Первый транш помощи составит 25 млн доз, которые отправят Украине, Канаде, Южной Корее и еще ряду стран.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Соединенных Штатов Джо Байдена за решение США выделить Украине вакцин от коронавируса.

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