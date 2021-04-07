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Эстония приостановила вакцинацию AstraZeneca людей моложе 60 лет

Автор: РБК-Украина

В Эстонии временно приостановили вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca граждан моложе 60 лет из-за риска возникновения тромбов. Людям, которые получили первую дозу британо-шведской вакцины, для получения второго укола рекомендовано проконсультироваться с врачом.

Об этом сообщает интернет-издание ERR.

Глава Научного совета по борьбе с коронавирусом при эстонском правительстве Ирья Лутсар заявила, что подтверждена связь между вакциной AstraZeneca и возникновением тромбов. "Не все эксперты придерживаются одного мнения, но многие сказали, что между вакциной и синдромом, который способствует возникновению тромбоза, есть связь", - отметила она.

По ее словам, вечером 5 апреля состоялось совещание научного совета Комитета по иммунопрофилактике, на котором было принято решение не рекомендовать использовать британо-шведскую вакцину для людей младше 60 лет до тех пор, пока не появится больше новых данных.

Министр здоровья и труда Эстонии Танель Кийк рекомендовал тем, кто получил первую дозу вакцины AstraZeneca проконсультироваться с врачом, прежде чем делать второй укол. По его словам, препарат можно будет применить, если врач посчитает ее использование допустимым.

Ряд стран Европы уже приостанавливали использование препарата от AstraZeneca. В редких случаях у привитых людей образовались тромбы, некоторые из вакцинированных в результате скончались.

Напомним, Нидерланды прекращают использование вакцины от коронавируса AstraZeneca для лиц моложе 60 лет из-за побочных проявлений препарата. Запрет будет действовать до 7 апреля.Также и Канада прекратила использование вакцины от коронавируса AstraZeneca. Решение касается людей в возрасте 55 лет из-за опасений возникновения тромбов.

В то же время научный комитет Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) не нашел связи между прививкой вакциной компании AstraZeneca и случаями образования тромбоза. Согласно заключению, вакцина является безопасной и эффективной.

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