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Эстония разрешила въезд туристам без самоизоляции: сроки и условия

Автор: РБК-Украина

Правительство Эстонии утвердило смягчение коронавирусных ограничений в стране. В частности, с 1 июля будут разрешены однодневные поездки в Эстонию без самоизоляции.

Об этом сообщает портал ERR.

Въезд в Эстонию без самоизоляции будет разрешен на срок до 24 часов при наличии ПЦР-теста или экспресс-теста на антигены с отрицательным результатом.

ПЦР-тест должен быть сделан не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы, а экспресс-тест - максимум за 24 часа. Тестирование не потребуется для детей в возрасте до 12 лет, а также переболевших COVID-19, вакцинированных или приравненных к вакцинированным.

Тестирование по-прежнему не будет требоваться и для прибывающих из стран с низким уровнем заболеваемости.

Кроме того, с 11 июня могут возобновиться круизы Таллинн-Стокгольм, однако правительство просит учитывать, что если показатель двухнедельной кумулятивной заболеваемости в Швеции выше 150 случаев на 100 000 жителей, то по возвращении в Эстонию может действовать требование самоизоляции. По состоянию на 10 июня, этот показатель в Швеции составляет 227.

Напомним, Эстония с сегодняшнего дня ввела в действие новые цифровые сертификаты вакцинации от COVID в соответствии со стандартом Европейского союза.

Ранее сообщалось, что Эстония открывает границы для 24 европейских стран.

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