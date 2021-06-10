Естонія дозволила в'їзд туристам без самоізоляції: терміни та умови

В'їзд в Естонію без самоізоляції буде дозволений на термін до 24 годин при наявності ПЛР-тесту або експрес-тесту на антигени з негативним результатом.

ПЛР-тест повинен бути зроблений не пізніше, ніж за 72 години до перетину кордону, а експрес-тест - максимум за 24 години. Тестування не буде потрібно для дітей у віці до 12 років, а також перехворіли COVID-19, вакцинованих або прирівняних до вакцинованих.

Тестування як і раніше не буде вимагатися і для прибувають з країн з низьким рівнем захворюваності.

Крім того, з 11 Червня можуть відновитися круїзи Таллінн-Стокгольм, проте уряд просить враховувати, що якщо показник двотижневої кумулятивної захворюваності в Швеції вище 150 випадків на 100 000 жителів, то після повернення в Естонію може діяти вимога самоізоляції. Станом на 10 червня, цей показник у Швеції становить 227.