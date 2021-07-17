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Эстония разрешила въезд из Украины без теста и изоляции: когда начнут действовать новые правила

Автор: РБК-Украина

С 19 июля в Эстонии начнут действовать новые правила въезда из стран Европы. Украина попала в "зеленый список" стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Эстонии.

Украина внесена в список страны за пределами Европейского союза, резидентам которых разрешен въезд в Эстонию, в том числе в туристических целях.

Отмечается, что 14-дневный уровень инфицирования не должен превышать 75,1 новых случаев на 100 тысяч человек в день.

Также отмечается, что украинцам не нужен отрицательный тест на коронавирус, как при въезде в страну, так и за несколько дней до этого. Кроме того, не нужно будет соблюдать 10-дневную самоизоляцию по прибытию в страну.

Правила будут действовать с 19 по 25 июля.

В списке стран рядом с Украиной США, Израиль, Албания, Молдова, Азербайджан, Япония, Армения, Северная Македония, Сербия и другие.

В "красном" списке стран на данный момент Андорра, Испания, Нидерланды, Кипр, Люксембург, Португалия, Великобритания.

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