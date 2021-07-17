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Естонія дозволила в'їзд з України без тесту та ізоляції: коли почнуть діяти нові правила

Автор: РБК-Україна

З 19 липня в Естонії почнуть діяти нові правила в'їзду з країн Європи. Україна потрапила в "зелений список" країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Естонії.

Україна внесена до списку країни за межами Європейського союзу, резидентам яких дозволено в'їзд в Естонію, в тому числі в туристичних цілях.

Відзначається, що 14-денний рівень інфікування не повинен перевищувати 75,1 нових випадків на 100 тисяч осіб в день.

Також наголошується, що українцям не потрібен негативний тест на коронавірус, як при в'їзді в країну, так і за кілька днів до цього. Крім того, не потрібно буде дотримуватися 10-денну самоізоляцію по прибуттю в країну.

Правила діятимуть з 19 по 25 липня.

У списку країн поруч з Україною США, Ізраїль, Албанія, Молдова, Азербайджан, Японія, Вірменія, Північна Македонія, Сербія та інші.

У "Червоному" списку країн на даний момент Андорра, Іспанія, Нідерланди, Кіпр, Люксембург, Португалія, Великобританія.

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