Эстония сократила срок действия COVID-сертификата о вакцинации

"Правительство сократило срок действия свидетельства о вакцинации с одного года до девяти месяцев, решение вступит в силу 1 февраля", - пишет издание.

При этом отмечается, что с февраля девятимесячный сертификат о вакцинации будет действителен также и во время поездок по Европейскому Союзу.

После введения дозы бустерной дозы действие сертификата будет продолжено на один год.