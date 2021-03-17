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Это чисто медицинские вещи: Степанов объяснил увеличение интервала между дозами вакцины

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему министерство решило увеличить интервал между введением первой и второй дозы вакцины компании AstraZeneca. По его словам, это сугубо медицинский вопрос.

Об этом речь шла в эфире канала "Украина 24".

Министр заверил, что решение относительно интервала не связано ни с количеством доз препарата в Украине, ни с темпами вакцинации. Исследования показали, что с таким интервалом вакцина лучше защищает от коронавируса.

"Это чисто медицинские вещи. Согласно исследованиям, для достижения большего эффекта нужно, чтобы период между первой и второй прививкой был 12 недель. Наши специалисты изучили этот вопрос и рекомендовали увеличить этот интервал с 4 до 12 недель. Это связано именно с повышением иммунитета, большей защитой человека от COVID-19", - пояснил он.

Напомним, сегодня Минздрав увеличил интервал между дозами вакцины до 90 дней. До этого интервал между первой и второй прививкой составлял 28 дней.

Добавим, общее количество украинцев, которые получили первую дозу вакцины от коронавируса, превысило 70 тысяч.

Один человек уже получил вторую прививку от коронавируса, завершив таким образом вакцинацию.

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