Це суто медичні речі: Степанов пояснив збільшення інтервалу між дозами вакцини

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, чому міністерство вирішило збільшити інтервал між введенням першої та другої дози вакцини компанії AstraZeneca. За його словами, це суто медичне питання.

Міністр запевнив, що рішення щодо інтервалу не пов'язане ні з кількістю доз препарату в Україні, ні з темпами вакцинації. Дослідження показали, що з таким інтервалом вакцина краще захищає від коронавірусу.

"Це суто медичні речі. Згідно з дослідженнями, для досягнення більшого ефекту треба, щоб період між першим та другим щепленням був 12 тижнів. Наші фахівці вивчили це питання та рекомендували збільшити цей інтервал з 4 до 12 тижнів. Це пов'язано саме з підвищенням імунітету, більшим захистом людини від COVID-19", - пояснив він.