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Это не последний штамм: в ВОЗ предупредили о возможности появления новых вариантов COVID

Автор: Сергей Пышкин

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что история с пандемией коронавируса не завершится нынешней волной заболевания. Также допускают появление новых штаммов в будущем.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам официального представителя ВОЗ Марии ван Керкхове, несмотря на то, что Британия сегодня находится на другой стадии пандемии из-за высокого уровня иммунитета населения и охвата вакцинацией. В то же время сегодня есть почти 3 млрд человек, которые до сих пор не получили даже первой прививки от коронавируса.

"У нас по-прежнему очень уязвимое население, даже если есть несколько стран дальше, остальной мир все еще находится в нем. Это глобальная проблема, нам следует решать ее глобальными решениями",- добавила Керкхове.

В то же время она отметила, что пандемия не завершится последней волной с "Омикроном". Также это не последний штамм заболевания с которым еще встретится человечество.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что по мнению главного исполнительного директора компании Pfizer Альберта Бурла - ежегодная вакцинация может быть эффективнее чем повторные прививки.

Также недавно правительство Соединенных Штатов Америки передало Украине почти миллион доз вакцины Pfizer против COVID-19.

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ВОЗКоронавирус