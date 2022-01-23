Це не останній штам: у ВООЗ попередили про можливість появи нових варіантів COVID

За словами офіційного представника ВООЗ Марії ван Керкхове, попри те, що Британія сьогодні перебуває на іншій стадії пандемії через високий рівень імунітету населення й охоплення вакцинацією. Водночас сьогодні є майже 3 млрд людей, які досі не отримали навіть першого щеплення від коронавірусу.

"У нас, як і раніше, дуже вразливе населення, навіть якщо є кілька країн далі, решта світу все ще перебуває в ньому. Це глобальна проблема, нам слід вирішувати її глобальними рішеннями",- додала Керкхове.

Водночас вона зауважила, що пандемія не завершиться останньою хвилею з "Омікроном". Також це не останній штам захворювання з яким ще зустрінеться людство.