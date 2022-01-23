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Це не останній штам: у ВООЗ попередили про можливість появи нових варіантів COVID

Автор: Сергій Пишкін

У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що історія з пандемією коронавірусу не завершиться нинішньою хвилею захворювання. Також допускають появу нових штамів в майбутньому.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами офіційного представника ВООЗ Марії ван Керкхове, попри те, що Британія сьогодні перебуває на іншій стадії пандемії через високий рівень імунітету населення й охоплення вакцинацією. Водночас сьогодні є майже 3 млрд людей, які досі не отримали навіть першого щеплення від коронавірусу.

"У нас, як і раніше, дуже вразливе населення, навіть якщо є кілька країн далі, решта світу все ще перебуває в ньому. Це глобальна проблема, нам слід вирішувати її глобальними рішеннями",- додала Керкхове.

Водночас вона зауважила, що пандемія не завершиться останньою хвилею з "Омікроном". Також це не останній штам захворювання з яким ще зустрінеться людство.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на думку головного виконавчого директора компанії Pfizer Альберта Бурла - щорічна вакцинація може бути ефективнішою, ніж повторні щеплення.

Також нещодавно уряд Сполучених Штатів Америки передав Україні майже мільйон доз вакцини Pfizer проти COVID-19.

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