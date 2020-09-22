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"Это просто трэш": в Минздраве возмущены из-за фестиваля в Запорожье и ожидают вспышку COVID-19

Автор: Игорь Литвиненко

Министр здравоохранения Максим Степанов возмутился из-за проведения музыкального фестиваля в Запорожье "Khortytsia Freedom". В связи с этим в области ожидается вспышка коронавируса.

Об этом Степанов заявил во время брифинга.

По его словам, на фестивале собрались несколько десятков тысяч человек.

"У меня нет ни одного вопроса к людям, у меня вопрос к организаторам. Извините, но это просто "трэш" какой-то, то что вы делаете. Другого слова у меня просто нет", - сказал министр здравоохранения.

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Степанов отметил, что на прошлой неделе он договорился с мэрами городов, что те не будут использовать карантин для политических целей, а также не будут организовывать массовые мероприятия в своих городах. Несмотря на это в некоторых городах продолжают проводить такие мероприятия.

"Конечно я буду обращаться к своим коллегам, которые отвечают за меры контроля, относительно принятия соответствующих мер, составления протоколов. Сейчас мы будем смотреть, что будет происходить в Запорожской области. Понятно, что у нас будет увеличение количества больных COVID-19 после проведения таких массовых мероприятий", - добавил он.

Отметим, за прошедшие сутки в Запорожской области подтвердили 100 случаев коронавируса. Всего в стране за сутки выявили 2884 случая заболевания. С начала пандемии в стране заболели более 180 тысяч человек.

Ранее Степанов заявил, что ситуация с коронавирусом в Украине "достаточно напряженная". Уже занята почти половина больничных коек, предусмотренных для пациентов с COVID-19.

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Новости Украины ЗапорожьеМаксим СтепановКоронавирус