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"Це просто треш": у МОЗ обурені через фестиваль в Запоріжжі і очікують спалах COVID-19

Автор: Игорь Литвиненко

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов обурився через проведення музичного фестивалю в Запоріжжі "Khortytsia Freedom". У зв'язку з цим в області очікується спалах коронавірусу.

Про це Степанов заявив під час брифінгу.

За його словами, на фестивалі зібралися кілька десятків тисяч осіб.

"У мене немає жодного питання до людей, у мене питання до організаторів. Вибачте, але це просто "треш" якийсь, то що ви робите. Іншого слова в мене просто немає", - сказав міністр охорони здоров'я.

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Степанов зазначив, що минулого тижня він домовився з мерами міст, що ті не будуть використовувати карантин для політичних цілей, а також не будуть організовувати масові заходи у своїх містах. Попри це в деяких містах продовжують проводити такі заходи.

"Звичайно, я буду звертатися до своїх колег, які відповідають за заходи контролю, щодо вжиття відповідних заходів, складання протоколів. Зараз ми будемо дивитися, що буде відбуватися в Запорізькій області. Зрозуміло, що у нас буде збільшення кількості хворих COVID-19 після проведення таких масових заходів", - додав він.

Зазначимо, за минулу добу в Запорізькій області підтвердили 100 випадків коронавірусу. Всього в країні за добу виявили 2884 випадку захворювання. З початку пандемії в країні захворіли понад 180 тисяч осіб.

Раніше Степанов заявив, що ситуація з коронавірусом в Україні "досить напружена". Вже зайнята майже половина лікарняних ліжок, передбачених для пацієнтів з COVID-19.

Прогноз погоди
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Новини України ЗапоріжжяМаксим СтепановКоронавірус