На Эвересте путают симптомы СOVID-19 с горной болезнью

Вместе с тем, правительство Непала сейчас отрицает информацию о положительных случаях, опасаясь, что Эверест снова закроют, пишет издание.

Доктор Пракаш Харел из клиники в лагере рассказал, что количество людей с постоянным кашлем и лихорадкой ежедневно растет.

Норвежский альпинист Эрленд Несс рассказал ВВС, что в прошлом месяце он трижды делал тест в разных больницах Катманду и его результат был позитивным.

Сначала считали, что у Несса признаки горной болезни, но после подтверждения коронавируса его перевезли из базового лагеря. Сходство симптомов коронавируса и горной болезни беспокоит альпинистов.