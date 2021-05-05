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На Эвересте путают симптомы СOVID-19 с горной болезнью

Автор: Анастасия Рокитна

В лагере альпинистов на Эвересте в Непале фиксируют больных с симптомами COVID-19. Работники базового лагеря сообщают о 17 подтвержденных случаях коронавирусной болезни у обитателей лагеря, которых доставили в больницу в Катманду.

Об этом сообщает BBC.

Вместе с тем, правительство Непала сейчас отрицает информацию о положительных случаях, опасаясь, что Эверест снова закроют, пишет издание.

Доктор Пракаш Харел из клиники в лагере рассказал, что количество людей с постоянным кашлем и лихорадкой ежедневно растет.

Норвежский альпинист Эрленд Несс рассказал ВВС, что в прошлом месяце он трижды делал тест в разных больницах Катманду и его результат был позитивным.

Сначала считали, что у Несса признаки горной болезни, но после подтверждения коронавируса его перевезли из базового лагеря. Сходство симптомов коронавируса и горной болезни беспокоит альпинистов.

Напомним, в прошлом году власти Непала закрыли доступ к Эвересту из-за обнаружения случая коронавируса.

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