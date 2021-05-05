На Евересті плутають симптоми СOVID-19 з гірською хворобою

Разом з тим, уряд Непалу наразі заперечує інформацію про позитивні випадки, побоюючись, що Еверест знову закриють, пише видання.

Доктор Пракаш Харел із клініки в таборі розповів, що кількість людей з постійним кашлем і лихоманкою щодня зростає.

Норвезький альпініст Ерленд Несс розповів ВВС, що минулого місяця він тричі робив тест у різних лікарнях Катманду і його результат був позитивним.

Спочатку вважали, що у Несса ознаки висотної хвороби, але після підтвердження коронавірусу його перевезли з базового табору. Схожість симптомів коронавірусу і гірської хвороби непокоїть альпіністів.