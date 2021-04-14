В Еврокомиссии назвали сроки введения паспортов вакцинации

Цифровые паспорта вакцинации от коронавируса планируют ввести в Европейском союзе к июню этого года. Сегодня страны ЕС официально договорились о введении COVID-паспортов для путешествия.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

"Важный шаг вперед: это приближает нас к цели - иметь сертификат к июню, чтобы европейцы могли безопасно путешествовать этим летом", - написала она.

Также глава Еврокомиссии отметила, что паспорта вакцинации будут доступны для всех.

"Сертификат будет принят в ЕС и доступен для всех. Пока мы должны оставаться осторожными, но пора готовиться", - добавила она.