У Єврокомісії назвали терміни введення паспортів вакцинації

Цифрові паспорти вакцинації від коронавірусу планують ввести в Європейському союзі до червня цього року. Сьогодні країни ЄС офіційно домовилися про введення COVID-паспортів для подорожі.
Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн в Twitter.
"Важливий крок вперед: це наближає нас до мети - мати сертифікат до червня, щоб європейці могли безпечно подорожувати цього літа", - написала вона.
Також голова Єврокомісії зазначила, що паспорти вакцинації будуть доступні для всіх.
"Сертифікат буде прийнятий в ЄС і доступний для всіх. Поки ми повинні бути обережними, але пора готуватися", - додала вона.
Нагадаємо, країни ЄС сьогодні погодили мандат на переговори з Європарламентом щодо законопроекту, що стосується створення в Євросоюзі цифрових СOVID-сертифікатів.
Крім того, нещодавно президент Володимир Зеленський закликав розробити в Україні систему паспортів вакцинації від коронавірусу.
З такою заявою Зеленський виступив на тлі намірів щодо впровадження паспортів вакцинації в Європі та інших країнах. Так, в ЄС паспорт вакцинації хочуть запустити вже в червні цього року.
Проте вводити такі паспорти планують не всі. Наприклад, у Сполучених Штатах виключили можливість впровадження COVID-паспортів.