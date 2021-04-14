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У Єврокомісії назвали терміни введення паспортів вакцинації

Автор: РБК-Україна

Цифрові паспорти вакцинації від коронавірусу планують ввести в Європейському союзі до червня цього року. Сьогодні країни ЄС офіційно домовилися про введення COVID-паспортів для подорожі.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн в Twitter.

"Важливий крок вперед: це наближає нас до мети - мати сертифікат до червня, щоб європейці могли безпечно подорожувати цього літа", - написала вона.

Також голова Єврокомісії зазначила, що паспорти вакцинації будуть доступні для всіх.

"Сертифікат буде прийнятий в ЄС і доступний для всіх. Поки ми повинні бути обережними, але пора готуватися", - додала вона.

Нагадаємо, країни ЄС сьогодні погодили мандат на переговори з Європарламентом щодо законопроекту, що стосується створення в Євросоюзі цифрових СOVID-сертифікатів.

Крім того, нещодавно президент Володимир Зеленський закликав розробити в Україні систему паспортів вакцинації від коронавірусу.

З такою заявою Зеленський виступив на тлі намірів щодо впровадження паспортів вакцинації в Європі та інших країнах. Так, в ЄС паспорт вакцинації хочуть запустити вже в червні цього року.

Проте вводити такі паспорти планують не всі. Наприклад, у Сполучених Штатах виключили можливість впровадження COVID-паспортів.

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Новини України ЕврокомиссияпаспортвакцинаціяКоронавірус
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