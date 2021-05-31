Еврокомиссия одобрила применение вакцины Pfizer для детей 12-15 лет

Европейская комиссия одобрила использование вакцины Pfizer для вакцинации детей 12-15 лет от COVID-19. Таким образом, страны ЕС могут расширить свои прививочные кампании.

"Сегодня Еврокомиссия приняла решение одобрить использование вакцины BioNTech/Pfizer от COVID-19 для детей 12-15 лет. Теперь страны-участницы могут принять решение расширить свою вакцинацию среди молодежи", - отметила она.

Напомним, ранее сообщалось, что в Румынии начинается вакцинация подростков от коронавируса уже с 1 июня. При этом на днях в этой стране заявили, что вероятно достигли коллективного иммунитета от COVID-19.

Тем временем в Израиле предлагают вводить подросткам только одну дозу вакцины. На сегодня органы здравоохранения США рассматривают сообщения о побочных эффектах у подростков, у которых после вакцинации наблюдались проблемы с сердцем, в том числе, миокардит. Заболевание у вакцинированных молодых людей в США появлялось после вакцин Pfizer и Moderna.