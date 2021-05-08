Еврокомиссия утвердила контракт с Pfizer на 1,8 млрд доз вакцины 

Еврокомиссия утвердила контракт с Biontech/Pfizer на 1,8 млрд доз вакцины от коронавируса. В то же время, ожидаются и другие контракты.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter .

Поставки ожидаются в течении 2021-2023 годов.

"Рада сообщить, что Еврокомиссия только что утвердила контракт на гарантированные 900 миллионов доз (+900 миллионов дополнительно) с BioNTech Group и Pfizer на 2021-2023 года", - написала глава Еврокомиссии.

Она добавила, что последуют другие контракты и другие вакцины.