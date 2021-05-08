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Єврокомісія затвердила контракт з Pfizer на 1,8 млрд доз вакцини

Новость на русском → Субота 08 травня 2021 13:20
Єврокомісія затвердила контракт з Pfizer на 1,8 млрд доз вакцини Фото: глава ЕК Урсула фон Ляйен (flickr.com/european.parliament)
Автор: РБК-Україна

Єврокомісія затвердила контракт з Biontech / Pfizer на 1,8 млрд доз вакцини від коронавіруса. У той же час, очікуються й інші контракти.

Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

Поставки очікуються протягом 2021-2023 років.

"Рада повідомити, що Єврокомісія щойно затвердила контракт на гарантовані 900 мільйонів доз (+900 мільйонів додатково) з BioNTech Group і Pfizer на 2021-2023 роки", - написала глава Єврокомісії.

Вона додала, що підуть інші контракти та інші вакцини.

Раніше Урсула фон дер Ляйен заявила, що Євросоюз планує в липні 2021 року вакцинувати від коронавируса 70% дорослого населення Європи.

Як писало РБК-Україна, в світі вже зробили понад мільярд щеплень від коронавируса. Лідером за кількістю щеплень від коронавируса є Сполучені Штати Америки.

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