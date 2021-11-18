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Европа должна "закрыть пробел" в вакцинации, иначе COVID не остановить, - EMA

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Европа, Четверг 18 ноября 2021 20:05
Европа должна "закрыть пробел" в вакцинации, иначе COVID не остановить, - EMA Фото: в Европе новый всплеск COVID, но побороть его можно с помощью вакцинации (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявляет, что Европа сейчас борется с новой волной пандемии коронавируса с рекордными случаями заболеваемости в нескольких странах. Преодолеть инфекцию помогут массовая вакцинация и карантинные ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Мы наблюдаем чрезмерное количество случаев COVID, включая тяжелые случаи коронавируса и госпитализацию, особенно среди непривитых", - заявил руководитель стратегии вакцинации EMA Марко Кавалери.

По его словам, в некоторых европейских странах по-прежнему наблюдается "неприемлемо низкий" уровень вакцинации, при этом большая часть населения незащищена, в том числе из группы риска.

"Мы не должны забывать, что мы обязаны восполнить этот пробел и сделать так, чтобы как можно больше людей прошли вакцинацию", - сказал эксперт.

Но также представитель EMA предупредил, что "хорошо известно, что не существует вакцины, которая была бы на 100% эффективной", поэтому странам следует принять другие меры, чтобы остановить циркуляцию вируса в опасный зимний сезон рождественских праздников.

Напомним, ВОЗ заявляет, что смертность от коронавируса в Европе за последнюю неделю выросла на 5%. Потому Европа стала единственным регионом в мире, где количество летальных случаев от COVID-19 увеличилось.

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