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Европа - единственный регион в мире, где растет смертность от COVID, - ВОЗ

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Европа, Среда 17 ноября 2021 16:29
Европа - единственный регион в мире, где растет смертность от COVID, - ВОЗ Фото: в Европе растет смертность от коронавируса (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляет, что смертность от коронавируса в Европе за последнюю неделю выросла на 5%. Потому Европа стала единственным регионом в мире, где количество летальных случаев от COVID-19 увеличилось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

В то же время Агентство здравоохранения ООН заявило, что число подтвержденных случаев коронавируса во всем мире выросло на 6% за счет роста заболеваемости в Северной и Южной Америке, Европе и Азии.

ВОЗ в своем отчете пишет, что число смертей от COVID-19 во всех регионах, кроме Европы, осталось стабильным или снизилось и на прошлой неделе составило 50 тысяч во всем мире. Из 3,3 миллиона зарегистрированных новых случаев заражения 2,1 миллиона зарегистрированы в Европе.

Седьмую неделю подряд случаи COVID-19 продолжали расти в 61 стране Европы. В это же время около 60% людей в Западной Европе полностью вакцинированы против коронавируса. Больше всего случаев заболевания звфиксировали в России, Германии и Великобритании. А смертность увеличилась на 67% в Норвегии и на 38% в Словакии.

ВОЗ сообщила, что с июля число случаев инфицирования в Африке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии снижается.

Напомним, Германия постепенно вводит более жесткие ограничения для людей, которые до сих пор не прошли вакцинацию от коронавируса.

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