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Європа має "закрити прогалину" у вакцинації, інакше COVID не зупинити, - EMA

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Європа, Четвер 18 листопада 2021 20:05
Європа має "закрити прогалину" у вакцинації, інакше COVID не зупинити, - EMA Фото: у Європі новий сплеск COVID, але подолати його можна за допомогою вакцинації (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявляє, що Європа зараз бореться з новою хвилею пандемії коронавірусу з рекордними випадками захворюваності у декількох країнах. Подолати інфекцію допоможуть масова вакцинація та карантинні обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Ми спостерігаємо надмірну кількість випадків COVID, включаючи тяжкі випадки коронавірусу та госпіталізацію, особливо серед нещеплених", - заявив керівник стратегії вакцинації EMA Марко Кавалері.

За його словами, у деяких європейських країнах, як і раніше, спостерігається "неприйнятно низький" рівень вакцинації, при цьому більша частина населення незахищена, у тому числі з групи ризику.

"Ми не повинні забувати, що ми маємо заповнити цю прогалину і зробити так, щоб якнайбільше людей пройшли вакцинацію", - сказав експерт.

Але також представник EMA попередив, що "добре відомо, що немає вакцини, яка була б на 100% ефективною", тому країнам слід вжити інших заходів, щоб зупинити циркуляцію вірусу в небезпечний зимовий сезон різдвяних свят.

Нагадаємо, ВООЗ заявляє, що смертність від коронавірусу в Європі за останній тиждень зросла на 5%. Тому Європа стала єдиним регіоном у світі, де кількість летальних випадків від COVID-19 збільшилась.

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