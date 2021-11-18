Європа має "закрити прогалину" у вакцинації, інакше COVID не зупинити, - EMA

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявляє, що Європа зараз бореться з новою хвилею пандемії коронавірусу з рекордними випадками захворюваності у декількох країнах. Подолати інфекцію допоможуть масова вакцинація та карантинні обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Ми спостерігаємо надмірну кількість випадків COVID, включаючи тяжкі випадки коронавірусу та госпіталізацію, особливо серед нещеплених", - заявив керівник стратегії вакцинації EMA Марко Кавалері.

За його словами, у деяких європейських країнах, як і раніше, спостерігається "неприйнятно низький" рівень вакцинації, при цьому більша частина населення незахищена, у тому числі з групи ризику.

"Ми не повинні забувати, що ми маємо заповнити цю прогалину і зробити так, щоб якнайбільше людей пройшли вакцинацію", - сказав експерт.

Але також представник EMA попередив, що "добре відомо, що немає вакцини, яка була б на 100% ефективною", тому країнам слід вжити інших заходів, щоб зупинити циркуляцію вірусу в небезпечний зимовий сезон різдвяних свят.