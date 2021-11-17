Германия вводит ограничения для невакцинированных людей

Германия постепенно вводит более жесткие ограничения для людей, которые до сих пор не прошли вакцинацию от коронавируса. Новые ограничения пока что коснулись только некоторых земель, в которых местные власти считают их необходимыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

В Саксонии 85% коек интенсивной терапии занимают пациенты с коронавирусом. Там власти ввели так называемые правила "2G" во всех второстепенных магазинах и учреждениях. "2G" означает "вакцинированный и выздоровевший", что подразумевает, что подобные места могут посещать люди с тестами и доказательствами вакцины.

Министр социальных дел Саксонии Петра Кеппинг заявила, что, если заболеваемость продолжит расти до такой степени, что больницы не смогут справиться с этим, потребуются дополнительные меры.

Северный Рейн-Вестфалия должен последовать этому примеру, где непривитым людям будет отказано в доступе на все второстепенные объекты и мероприятия, включая футбольные матчи и рождественские ярмарки. Людям, желающим посетить карнавальные мероприятия в начале сезона, необходимо будет пройти тест в дополнение к вакцинации или выздоровлению.