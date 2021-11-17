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Германия вводит ограничения для невакцинированных людей

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Германия, Среда 17 ноября 2021 06:45
Германия вводит ограничения для невакцинированных людей Фото: Германия вводит ограничения для невакцинированных людей (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Германия постепенно вводит более жесткие ограничения для людей, которые до сих пор не прошли вакцинацию от коронавируса. Новые ограничения пока что коснулись только некоторых земель, в которых местные власти считают их необходимыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В Саксонии 85% коек интенсивной терапии занимают пациенты с коронавирусом. Там власти ввели так называемые правила "2G" во всех второстепенных магазинах и учреждениях. "2G" означает "вакцинированный и выздоровевший", что подразумевает, что подобные места могут посещать люди с тестами и доказательствами вакцины.

Министр социальных дел Саксонии Петра Кеппинг заявила, что, если заболеваемость продолжит расти до такой степени, что больницы не смогут справиться с этим, потребуются дополнительные меры.

Северный Рейн-Вестфалия должен последовать этому примеру, где непривитым людям будет отказано в доступе на все второстепенные объекты и мероприятия, включая футбольные матчи и рождественские ярмарки. Людям, желающим посетить карнавальные мероприятия в начале сезона, необходимо будет пройти тест в дополнение к вакцинации или выздоровлению.

Мэр Берлина Майкл Мюллер заявил во вторник, что Берлин также находится на пути к введению аналогичных правил "2G-плюс". Город надеется открыть центры вакцинации, которые были закрыты после снижения заболеваемости этим летом. Открытие центров вакцинации произойдет не раньше января или февраля.

Напомним, что Ангела Меркель призвала немцев пройти вакцинацию от коронавируса. По ее словам, в стране тяжелая ситуация с заболеваемостью.

Ранее сообщалось, что Австрия ввела жесткие меры для невакцинированных людей. Им разрешили выходить из дома только с определенной целью.

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