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Європа - єдиний регіон у світі, де зростає смертність від COVID, - ВООЗ

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Європа, Середа 17 листопада 2021 16:29
Європа - єдиний регіон у світі, де зростає смертність від COVID, - ВООЗ
Автор: Іванна Шовкун

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявляє, що смертність від коронавірусу в Європі за останній тиждень зросла на 5%. Тому Європа стала єдиним регіоном у світі, де кількість летальних випадків від COVID-19 збільшилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

У той же час Агентство охорони здоров'я ООН заявило, що кількість підтверджених випадків коронавірусу в усьому світі зросла на 6% за рахунок зростання захворюваності у Північній та Південній Америці, Європі та Азії.

ВООЗ у своєму звіті пише, що кількість смертей від COVID-19 у всіх регіонах, крім Європи, залишилася стабільною або знизилася і минулого тижня склала 50 тисяч у всьому світі. Із 3,3 мільйона зареєстрованих нових випадків зараження 2,1 мільйона зареєстровано в Європі.

Сьомий тиждень поспіль випадки COVID-19 продовжували зростати у 61 країні Європи. У цей же час близько 60% людей у ​​Західній Європі повністю вакциновані проти коронавірусу. Найбільше випадків захворювання звфіксували в Росії, Німеччині та Великій Британії. А смертність збільшилася на 67% у Норвегії та на 38% у Словаччині.

ВООЗ повідомила, що з липня кількість випадків інфікування в Африці, Близькому Сході та Південно-Східній Азії знижується.

Нагадаємо, Німеччина поступово запроваджує жорсткіші обмеження для людей, які досі не пройшли вакцинацію від коронавірусу.

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