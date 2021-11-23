Европа остается "в тисках" пандемии. ВОЗ предупреждает, что к марту число погибших от COVID превысит 2 млн

Директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что при нынешних тенденциях распространения COVID в Европе к весне 2022 года зарегистрированное количество смертей превысит 2,2 миллиона человек.

"Европа остается "в тисках" пандемии. Ежедневная смертность возросла почти до 4 200 случаев в день - вдвое больше, чем на конец сентября", - говорится в сообщении ВОЗ.

Отмечают, что зарегистрированные случаи смерти от COVID уже превысили 1,5 миллиона в 53 странах Европы. А сам вирус является причиной смерти номер один в Европе и Центральной Азии.

ВОЗ заявила, что ожидает высокой или экстремальной нагрузки на больничные койки в 25 странах и высокой или экстремальной нагрузки в отделениях интенсивной терапии в 49 из 53 стран в период с настоящего момента до марта 2022 года.