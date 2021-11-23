Європа залишається "в лещатах" пандемії. ВООЗ попереджає, що до березня кількість загиблих від COVID перевищить 2 млн

Директор Європейського бюро ВООЗ Ханс Клюге заявив, що за нинішніх тенденцій поширення COVID в Європі до весни 2022 року зареєстрована кількість смертей перевищить 2,2 мільйона осіб.

"Європа залишається "у лещатах" пандемії. Щоденна смертність зросла майже до 4 200 випадків на день - удвічі більше, ніж на кінець вересня", - йдеться у повідомленні ВООЗ.

Зазначають, що зареєстровані випадки смерті від COVID вже перевищили 1,5 мільйона у 53 країнах Європи. А сам вірус є причиною смерті номер один у Європі та Центральній Азії.

ВООЗ заявила, що очікує високого або екстремального навантаження на лікарняні ліжка в 25 країнах та високого або екстремального навантаження у відділеннях інтенсивної терапії в 49 з 53 країн у період з цього моменту до березня 2022 року.