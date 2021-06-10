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Европарламент требует отменить патенты на COVID-вакцины

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Брюссель, Четверг 10 июня 2021 11:19
Европарламент требует отменить патенты на COVID-вакцины Фото: Европарламент требует отменить патенты на COVID-вакцины (Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Депутаты Европарламента требуют отмены патентной защиты вакцин против COVID-19. По их мнению это поможет ускорить иммунизацию в мире.

Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

"Парламент предлагает начать переговоры о временном отказе от патентов, чтобы улучшить глобальный доступ к медицинским препаратам, связанных с COVID-19, и решить проблемы глобального производства вакцин",- говорится в сообщении.

Депутаты Европарламента заявили, что добровольное лицензирование (когда разработчик вакцины решает, кому и на каких условиях может быть выдан патент, чтобы разрешить производство) является наиболее важным способом масштабирования и ускорения глобального распространения вакцин.

Чтобы устранить узкие объемы производства, ЕС призвали "быстро устранить экспортные барьеры и изменить собственный механизм выдачи разрешений на экспорт".

Кроме того, США и Великобритания должны "немедленно отменить запрет на экспорт вакцин и сырья".

В Европарламенте подчеркнули, что для иммунизации 70% населения мира необходимо 11 млрд доз.

Напомним, что страны Группы двадцати (G20) и другие государства согласовали основные принципы борьбы с пандемией COVID-19. В частности, они утвердили передачу патентов на лекарства на добровольной основе.

Добавим, что главный исполнительный директор американской компании Pfizer Альберт Бурла выступил против предложения об отказе от интеллектуальной собственности на препараты от COVID-19.

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