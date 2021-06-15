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В Европе сделали более 300 млн прививок против COVID

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Брюссель, Вторник 15 июня 2021 11:10
В Европе сделали более 300 млн прививок против COVID Фото:в Европе сделали более 300 млн прививок против COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

По состоянию на сегодня в странах Европейского союза против коронавируса привили более 300 млн человек. В ЕС заявили о намерении получить достаточное количество доз, чтобы вакцинировать в июле 70% взрослого населения.

Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter.

"Мы сделали 300 миллионов прививок в ЕС. Каждый день мы приближаемся к нашей цели: доставить достаточно доз для вакцинации 70% взрослых в следующем месяце",- написала она.

Напомним, что депутаты Европарламента предлагают отменить патентную защиту вакцин против COVID-19. По их мнению это поможет ускорить иммунизацию в мире.

Добавим, что Европейское агентство по лекарственным средствам утвердило новую производственную площадку во Франции для выпуска вакцины против COVID-19 компании Moderna. Там будут производить готовые к использованию препараты.

Также РБК-Украина писало, что в ЕС призвали страны вводить национальные сертификаты вакцинации, не дожидаясь утверждения общеевропейского документа.

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