У Європі зробили понад 300 млн щеплень проти COVID

Станом на сьогодні у країнах Європейського союзу проти коронавірусу щепили понад 300 млн людей. В ЄС заявили про намір отримати достатню кількість доз, аби вакцинувати у липні 70% дорослого населення.

Про це повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на своїй сторінці у Twitter.

"Ми зробили 300 мільйонів щеплень в ЄС. Кожен день ми наближаємося до нашої мети: доставити досить доз для вакцинації 70% дорослих в наступному місяці", - написала вона.

Нагадаємо, що депутати Європарламенту пропонують скасувати патентний захист вакцин проти COVID-19. На їх думку це допоможе прискорити імунізацію у світі.

Додамо, що Європейське агентство з лікарських засобів затвердило новий виробничий майданчик у Франції для випуску вакцини проти COVID-19 компанії Moderna. Там виготовлятимуть готові до використання препарати.

Також РБК-Україна писало, що у ЄС закликали країни вводити національні сертифікати вакцинації, не чекаючи затвердження загальноєвропейського документа.