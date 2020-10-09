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В Европе впервые зафиксировано более 100 тысяч новых случаев заражения COVID-19

Автор: Роман Тверденко

В Европе впервые за период пандемии зафиксировано более 109 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Эпицентром пандемии являются Великобритания, Россия, Франция и Испания.

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Об этом сообщает Reuters.

В каждой из этих стран фиксировалось минимум 10 тысяч новых случаев заражения хотя бы в один из последних дней. В Великобритании в четверг сообщалось о более 17 тысяч случаев заражения коронавирусом, а во Франции - более 18 тысяч.

В целом же в европейских странах на этой неделе ежедневно фиксируется больше новых случаев, чем в США, Индии или Бразилии.

Ранее сегодня сообщалось, что ВОЗ создала группу для изучения повторного заражения коронавирусом.

Напомним, в Украине на утро пятницы зафиксировали очередной антирекорд по приросту заболевших - более 5,8 тысяч зараженных коронавирусом.

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