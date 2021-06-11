В ЕС призвали еще одну категорию людей отказаться от AstraZeneca: кто в группе риска

В агентстве отметили, что синдром развился у шести исследуемых пациентов в течение четырех дней после прививки вакциной AstraZeneca. Трое вакцинированных ранее страдали от болезни сосудов, но в итоге одна из пациенток умерла.

Отмечается, что синдром повышенной проницаемости стенки капилляров приводит к снижению давления и белка-альбумина, а также к опуханию конечностей и сгущению крови. Впрочем, в агентстве убеждены, что речь идет о довольно редкие случаи, так как по состоянию на 27 мая, на территориях Европейского союза было вакцинировано более чем 78 миллионов человек.

"Медики должны быть осведомлены о признаках и симптомах этого синдрома и риске его повторения у пациентов, у которых его диагностировали ранее. Люди, вакцинированные препаратом Vaxzevria, должны немедленно обратиться за помощью, если заметят быстрое отекание рук и ног или увеличения веса в первые дни после вакцинации", - заявили в пресс-службе.

EMA, со своей стороны, обещает продолжить отслеживать случаи развития синдрома, чтобы в будущем предоставить дополнительные рекомендации.