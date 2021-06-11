У ЄС закликали ще одну категорію людей відмовитись від AstraZeneca: хто у групі ризику

В агентстві зазначили, що синдром розвинувся у шести досліджуваних пацієнтів протягом чотирьох днів після щеплення вакциною AstraZeneca. Троє вакцинованих раніше страждали від хвороби судин, але у підсумку одна із пацієнток померла.

Зазначається, що синдром підвищеної проникності стінки капілярів призводить до зниження тиску й білка-альбуміну, а також до набрякання кінцівок та згущення крові. Втім, в агентстві переконані, що йдеться про доволі рідкісні випадки, оскільки станом на 27 травня, на територіях Європейського союзу було вакциновано більше ніж 78 мільйонів осіб.

"Медики повинні бути обізнані про ознаки й симптоми цього синдрому і ризик його повторення у пацієнтів, в яких його діагностували раніше. Люди, вакциновані препаратом Vaxzevria, повинні негайно звернутися за допомогою, якщо помітять швидке набрякання рук і ніг або збільшення ваги у перші дні після вакцинації", - заявили у пресслужбі.

EMA, зі свого боку, обіцяє продовжити відстежувати випадки розвитку синдрому, аби в майбутньому надати додаткові рекомендації.