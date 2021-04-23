Европейский регулятор уточнил, стоит ли заменить вторую дозу АstraZeneca другим препаратом

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендует продолжать использовать вакцину АstraZeneca в качестве второй дозы. В данный момент нет оснований для изменения текущих рекомендаций.
Об этом сообщается на сайте EMA.
Комитет EMA рекомендовал продолжить введение второй дозы АstraZeneca через 4-12 недель после введения первой в соответствии с информацией о продукте.
Также были рассмотрены рекомендации ввести вторую дозу вакцины после более длительного интервала, вообще не вводить вторую дозу или ввести мРНК-вакцину в качестве второй дозы.
"Однако не было достаточного воздействия и времени наблюдения, чтобы определить, будет ли риск образования тромбов после второй дозы отличаться от риска после первой дозы. В настоящее время нет данных для изменения текущих рекомендаций", - говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что ЕМА изучит необходимость введения второй дозы препарата тем, кто уже получил первую прививку.
Напомним, сегодня в Украину доставили новую партию вакцины от коронавируса AstraZeneca. Это вакцина южнокорейского производства. Вакцинацию второой дозой AstraZeneca в Украине должны начать в середине мая.