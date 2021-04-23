Європейський регулятор уточнив, чи варто замінити другу дозу АstraZeneca іншим препаратом

Європейське агентство лікарських засобів (EMA) рекомендує продовжувати використовувати вакцину АstraZeneca в якості другої дози. В даний момент немає підстав для зміни поточних рекомендацій.
Про це повідомляється на сайті EMA.
Комітет EMA рекомендував продовжити введення другої дози АstraZeneca через 4-12 тижнів після введення першої відповідно до інформації про продукт.
Також були розглянуті рекомендації ввести другу дозу вакцини після більш тривалого інтервалу, взагалі не вводити другу дозу або ввести мРНК-вакцину в якості другої дози.
"Однак не було достатнього впливу і часу спостереження, щоб визначити, чи буде ризик утворення тромбів після другої дози відрізнятися від ризику після першої дози. В даний час немає даних для зміни поточних рекомендацій", - йдеться в заяві.
Раніше повідомлялося, що ЕМА вивчить необхідність введення другої дози препарату тим, хто вже отримав перше щеплення.
Нагадаємо, сьогодні в Україну доставили нову партію вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Це вакцина південнокорейського виробництва. Вакцинацію другою дозою AstraZeneca в Україні повинні почати в середині травня.