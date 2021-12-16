В Европу наладят ускоренные поставки COVID-вакцины: ЕС заключил сделку с Moderna

В четверг, 16 декабря, Европейский Союз заключил сделку с американскими фармацевтической компанией Moderna по ускорению поставок вакцины против коронавируса. Такой шаг предпринят, чтобы защитить граждан от нового штамма "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Отмечают, что ряд государств-членов Евросоюза сталкиваются с потребностью препаратов для вакцинации на фоне быстрого распространения COVID. В частности, большая потребновсть возникает у Германии.

Moderna согласилась доставить 10 миллионов доз в Германию в декабре и 25 миллионов дополнительных доз в Германию в первом квартале 2022 года.

"Ввиду быстрого роста инфекций из-за варианта "Омикрон" и необходимости увеличения масштабов вакцинации, включая бустерную дозу, Еврокомиссия работает с производителями вакцин для дальнейшего ускорения доставки доз вакцины в государства-члены ЕС, которые потребуют дополнительных доз в краткосрочной перспективе", - говорится в заявлении Европейской комиссии.