ru ua
Чт, 16 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Европу наладят ускоренные поставки COVID-вакцины: ЕС заключил сделку с Moderna

Новина українською →
Европа, Четверг 16 декабря 2021 16:55
В Европу наладят ускоренные поставки COVID-вакцины: ЕС заключил сделку с Moderna Фото: ЕС заключил сделку с Moderna по ускорению поставок вакцины (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

В четверг, 16 декабря, Европейский Союз заключил сделку с американскими фармацевтической компанией Moderna по ускорению поставок вакцины против коронавируса. Такой шаг предпринят, чтобы защитить граждан от нового штамма "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Отмечают, что ряд государств-членов Евросоюза сталкиваются с потребностью препаратов для вакцинации на фоне быстрого распространения COVID. В частности, большая потребновсть возникает у Германии.

Moderna согласилась доставить 10 миллионов доз в Германию в декабре и 25 миллионов дополнительных доз в Германию в первом квартале 2022 года.

"Ввиду быстрого роста инфекций из-за варианта "Омикрон" и необходимости увеличения масштабов вакцинации, включая бустерную дозу, Еврокомиссия работает с производителями вакцин для дальнейшего ускорения доставки доз вакцины в государства-члены ЕС, которые потребуют дополнительных доз в краткосрочной перспективе", - говорится в заявлении Европейской комиссии.

Напомним, Израиль передаст Украине 500 тысяч доз вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca. Партия будет предоставлена через глобальный механизм COVAX.

Читайте РБК-Украина в Google News
Европа Вакцина
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе