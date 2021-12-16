У Європу налагодять прискорені поставки COVID-вакцини: ЄС уклав угоду з Moderna

У четвер, 16 грудня, Європейський Союз уклав угоду з американською фармацевтичною компанією Moderna щодо прискорення поставки вакцини проти коронавірусу. Такий крок вжито, щоб захистити громадян від нового штаму "Омікрон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Зазначають, що низка держав-членів Євросоюзу стикаються з потребою препаратів для вакцинації на тлі швидкого поширення COVID. Зокрема, велика потреба виникає у Німеччини.

Moderna погодилася доставити 10 мільйонів доз до Німеччини у грудні та 25 мільйонів додаткових доз до Німеччини у першому кварталі 2022 року.

"Зважаючи на швидке зростання інфекцій через варіант "Омікрон" та необхідність збільшення масштабів вакцинації, включаючи бустерну дозу, Єврокомісія працює з виробниками вакцин для подальшого прискорення доставки доз вакцини в держави-члени ЄС, які вимагатимуть додаткових доз у короткостроковій перспективі", - йдеться у заяві Європейської комісії.