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У Європу налагодять прискорені поставки COVID-вакцини: ЄС уклав угоду з Moderna

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Європа, Четвер 16 грудня 2021 16:55
У Європу налагодять прискорені поставки COVID-вакцини: ЄС уклав угоду з Moderna Фото: ЄС уклав угоду з Moderna щодо прискорення поставок вакцини (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

У четвер, 16 грудня, Європейський Союз уклав угоду з американською фармацевтичною компанією Moderna щодо прискорення поставки вакцини проти коронавірусу. Такий крок вжито, щоб захистити громадян від нового штаму "Омікрон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Зазначають, що низка держав-членів Євросоюзу стикаються з потребою препаратів для вакцинації на тлі швидкого поширення COVID. Зокрема, велика потреба виникає у Німеччини.

Moderna погодилася доставити 10 мільйонів доз до Німеччини у грудні та 25 мільйонів додаткових доз до Німеччини у першому кварталі 2022 року.

"Зважаючи на швидке зростання інфекцій через варіант "Омікрон" та необхідність збільшення масштабів вакцинації, включаючи бустерну дозу, Єврокомісія працює з виробниками вакцин для подальшого прискорення доставки доз вакцини в держави-члени ЄС, які вимагатимуть додаткових доз у короткостроковій перспективі", - йдеться у заяві Європейської комісії.

Нагадаємо, Ізраїль передасть Україні 500 тисяч доз вакцини від COVID-19 компанії AstraZeneca. Партія буде надана через глобальний механізм COVAX.

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