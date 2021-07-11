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Евросоюз планирует вакцинировать 70% взрослых в июле: вакцины достаточно

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Европа, Воскресенье 11 июля 2021 06:42
Евросоюз планирует вакцинировать 70% взрослых в июле: вакцины достаточно Фото: ЕС планирует вакцинировать 70% взрослых в июле (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Евросоюз закупил достаточно доз вакцины от коронавируса, чтоб вакцинировать 70% взрослого населения в июле. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в субботу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По ее словам, Евросоюз сможет в этом месяце вакцинировать 70% взрослых от коронавируса - вакцины для этого достаточно.

"Европейский Союз сдержал свое слово. В эти выходные мы доставили достаточно вакцины странам-членам, чтобы в этом месяце полностью вакцинировать не менее 70% взрослого населения ЕС", - сказала Урсула фон дер Ляйен.

Она также отметила, что ЕС готов поставлять больше вакцин, чтоб победить новые штаммы коронавируса.

"Но COVID-19 еще не побежден. Мы готовы поставлять больше вакцин, в том числе против новых вариантов", - сказала председатель Еврокомиссии.

Напомним, что вакцинированных индийской вакциной AstraZeneca не впускают в Евросоюз. Вакцина Covishield не признана в Европе.

Ранее сообщалось, что для получения COVID-сертификата нужен загранпаспорт.

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