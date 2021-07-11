Євросоюз планує вакцинувати 70% дорослих у липні: вакцини достатньо
Євросоюз закупив достатньо доз вакцини від коронавірусу, щоб вакцинувати 70% дорослого населення в липні. Про це заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен в суботу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За її словами, Євросоюз зможе цього місяця вакцинувати 70% дорослих від коронавірусу - вакцини для цього достатньо.
"Європейський Союз дотримав свого слова. У ці вихідні ми доставили достатньо вакцини країнам-членам, щоб в цьому місяці повністю вакцинувати не менше 70% дорослого населення ЄС", - сказала Урсула фон дер Ляйен.
Вона також зазначила, що ЄС готовий постачати більше вакцин, щоб перемогти нові штами коронавірусу.
"Але COVID-19 ще не переможений. Ми готові постачати більше вакцин, у тому числі проти нових варіантів", - сказала голова Єврокомісії.
Нагадаємо, що вакцинованих індійською вакциною AstraZeneca не впускають до Євросоюзу. Вакцина Covishield не визнана в Європі.
Раніше повідомлялося, що для отримання COVID-сертифіката потрібен закордонний паспорт.