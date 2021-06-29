Вакцинированных индийской вакциной AstraZeneca не пускают в Европу: ЕС не признает Covishield
У индийцев, получивших прививки вакциной AstraZeneca, выпущенной Институтом сыворотки Индии, возникают проблемы с поездками в Евросоюз. Об этом сообщил генеральный директор Института сыворотки Индии Адар Пунавалла.
Об этом сообщает Reuters.
По словам Пунавалла, он пытается решить эту проблему на самом высоком уровне, поскольку жители Индии не могут попасть в Евросоюз, потому что были вакцинированы Covishield.
"Я поднял этот вопрос на самом высоком уровне и надеюсь решить этот вопрос в ближайшее время, как с регулирующими органами, так и на дипломатическом уровне со странами", - написал Пунавалла в Twitter.
Программа паспортов вакцинации Европейского союза позволяет людям свободно перемещаться внутри блока с 1 июля, они вакцинированы одной из четырех вакцин западного производства.
Хотя вакцина AstraZeneca и относится к тем вакцинам, которые признаны в Евросоюзе, это не распространяется на индийскую версию Covishield, которую изготовили в Институте сыворотки Индии. Там признают вакцину AstraZeneca, известную как Vaxzevria. Кроме Vaxzevria безопасными в Европе считают вакцины Moderna, Pfizer от BioNTech и Johnson & Johnson.
Министерство иностранных дел Индии подняло вопрос о непризнании Covishield Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).
В EMA сообщили изданию, что единственной вакциной от COVID-19 от AstraZeneca, в отношении которой была подана и оценена заявка на получение разрешения на продажу, которая привела к ее разрешению, была вакцина Vaxzevria.
Covishield в настоящее время не имеет разрешения на продажу в ЕС, хотя может использовать производственную технологию, аналогичную Vaxzevria.
"Если мы получим заявку на получение разрешения на продажу Covishield или будут одобрены какие-либо изменения в утвержденных производственных площадках для Vaxzevria, мы сообщим об этом", - заявили в EMA.
На веб-сайте Европейской комиссии указано, что вакцины, получившие разрешение на продажу в масштабах ЕС, должны приниматься для получения сертификата, в то время как государства-члены могут также принимать вакцины, одобренные Всемирной организацией здравоохранения.
ВОЗ внесла Covishield и вакцины Sinopharm и Sinovac в список для использования в чрезвычайных ситуациях.
Напомним, что Индия приостановила экспорт вакцины AstraZeneca, известной как Covishield еще в апреле. Это произошло из-за сильной вспышки коронавируса в этой стране. Поэтому правительство Индии заявило, что не будет отправлять индийскую вакцину в другие страны, пока не вакцинируют все свое население.
Ранее сообщалось, что в марте компания AstraZeneca переименовала свою вакцину от коронавируса на Vaxzevria. В этот период несколько стран заявили о том, что вакцина вызывает тромбоз.