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Евросоюз присоединился к призыву США разобраться с происхождением коронавируса

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Брюссель, Четверг 10 июня 2021 15:52
Евросоюз присоединился к призыву США разобраться с происхождением коронавируса Фото: президент Евросовета Шарль Мишель (Thierry Monasse/Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Евросовета Шарль Мишель призывает установить происхождение коронавируса. Аналогичное заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Об этом сообщает Politico.

По словам Мишеля, в этом вопросе нужна полная прозрачность, чтобы извлечь уроки.

"Именно поэтому мы поддерживаем все усилия для достижения ясности. Мир имеет право знать, что именно произошло, чтобы сделать правильные выводы", - сказал он.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что мир должен знать, как возникла эта пандемия, чтобы сделать правильные выводы и разработать правильные предохранители, чтобы подобное не повторилось в будущем.

"Расследователи должны иметь полный доступ ко всей необходимой информации, чтобы установить реальный источник пандемии", - сказала она.

По данным издания, лидеры "Группы семи" - США, Канады, Франции, Германии, Италии, Британии и Японии - в коммюнике по итогам саммита призовут к новому независимому расследованию под эгидой ВОЗ.

Напомним, США и Британия призвали ВОЗ возобновить поиски источника коронавируса в Китае.

В частности, в Государственном департаменте США призвали продолжить расследование происхождения коронавируса.

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