Євросоюз приєднався до заклику США розібратися з походженням коронавірусу

Про це повідомляє Politico .

За словами Мішеля, у цьому питанні потрібна повна прозорість, щоб винести уроки.

"Саме тому ми підтримуємо усі зусилля задля досягнення ясності. Світ має право знати, що саме сталося, щоб зробити правильні висновки", - сказав він.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що світ повинен знати, як виникла ця пандемія, щоб зробити правильні висновки і розробити правильні запобіжники, аби подібне не повторилося у майбутньому.

"Розслідувачі повинні мати повний доступ до усієї необхідної інформації, щоб встановити реальне джерело пандемії", - сказала вона.

За даними видання, лідери "Групи семи" - США, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Британії та Японії - у комюніке за підсумками саміту закличуть до нового незалежного розслідування під егідою ВООЗ.