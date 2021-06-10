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Євросоюз приєднався до заклику США розібратися з походженням коронавірусу

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Брюссель, Четвер 10 червня 2021 15:52
Євросоюз приєднався до заклику США розібратися з походженням коронавірусу Фото: президент Євроради Шарль Мішель (Thierry Monasse/Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент Євроради Шарль Мішель закликає встановити походження коронавірусу. Аналогічну заяву зробила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Про це повідомляє Politico.

За словами Мішеля, у цьому питанні потрібна повна прозорість, щоб винести уроки.

"Саме тому ми підтримуємо усі зусилля задля досягнення ясності. Світ має право знати, що саме сталося, щоб зробити правильні висновки", - сказав він.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що світ повинен знати, як виникла ця пандемія, щоб зробити правильні висновки і розробити правильні запобіжники, аби подібне не повторилося у майбутньому.

"Розслідувачі повинні мати повний доступ до усієї необхідної інформації, щоб встановити реальне джерело пандемії", - сказала вона.

За даними видання, лідери "Групи семи" - США, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Британії та Японії - у комюніке за підсумками саміту закличуть до нового незалежного розслідування під егідою ВООЗ.

Нагадаємо, США і Британія закликали ВООЗ відновити пошуки джерела коронавірусу в Китаї.

Зокрема, у Державному департаменті США закликали продовжити розслідування походження коронавірусу.

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