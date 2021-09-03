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Евросоюз вернет Африке миллионы доз вакцины Johnson & Johnson

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Европа, Пятница 03 сентября 2021 03:47
Евросоюз вернет Африке миллионы доз вакцины Johnson & Johnson Фото: Евросоюз вернет ЮАР миллионы доз вакцины Johnson & Johnson (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Евросоюз вернет миллионы доз вакцины Johnson & Johnson, произведенной южноафриканской компанией Aspen Pharmacare, обратно в Южно-Афвриканскую республику. Такое решение приняли после запрета ЮАР на экспорт вакцин от коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Об этом сообщил глава фармацевтической компании Африканского фонда по приобретению вакцин Страйв Масийива.

По его словам, Южноафриканская компания Aspen Pharmacare, которая производит вакцину Johnson & Johnson в ЮАР по контракту с американским фармацевтическим гигантом, также прекратит отправку доз в Европу.

"Все вакцины, производимые в Aspen, останутся в Африке и будут распространяться в Африке", - сказал он.

Он также добавил, что теперь экспорт вакцин из ЮАР в Европу приостановлен. Кроме того, европейцы обещали помочь Южной Африке с вакцинами от коронавируса.

"Кроме того, европейцы пообещали предоставить нам 200 миллионов доз к концу декабря", - сказал Страйв Масийива.

Напомним, что Южная Африка получит вакцины от коронавируса и от США. Американцы пообещали поделиться 2,2 миллионами доз вакцины Pfizer.

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