Євросоюз поверне Африці мільйони доз вакцини Johnson & Johnson
Євросоюз поверне мільйони доз вакцини Johnson & Johnson, виробленої південноафриканською компанією Aspen Pharmacare, назад в Південно-Африканську Республіку. Таке рішення прийняли після заборони ПАР на експорт вакцин від коронавірусу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
Про це повідомив глава фармацевтичної компанії Африканського фонду з придбання вакцин Страйв Масіїва.
За його словами, південноафриканська компанія Aspen Pharmacare, яка виробляє вакцину Johnson & Johnson в ПАР за контрактом з американським фармацевтичним гігантом, також припинить відправку доз в Європу.
"Всі вакцини, вироблені в Aspen, залишаться в Африці і будуть поширюватися в Африці", - сказав він.
Він також додав, що тепер експорт вакцин з ПАР до Європи призупинено. Крім того, європейці обіцяли допомогти Південній Африці з вакцинами від коронавірусу.
"Крім того, європейці пообіцяли надати нам 200 мільйонів доз до кінця грудня", - сказав Страйв Масіїва.
Нагадаємо, що Південна Африка отримає вакцини від коронавірусу і від США. Американці пообіцяли поділитися 2,2 мільйонами доз вакцини Pfizer.