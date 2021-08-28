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Южная Африка получит 2,2 миллиона доз вакцины Pfizer от США

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США, Суббота 28 августа 2021 04:53
Южная Африка получит 2,2 миллиона доз вакцины Pfizer от США Фото: Южная Африка получит от США 2,2 млн доз Pfizer (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

США выделят Южной Африке 2,2 миллиона доз вакцины Pfizer от коронавируса. Эти вакцины станут дополнениям к пожертвованным Соединенными Штатами 5,6 миллионам доз, которые Южная Африка получила в июле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Новые дозы вакцин будут доставлены в Южную Африку уже субботу, 28 августа. Об этом заявил министр здравоохранения ЮАР Джо Фахла.

По его словам, страна полностью вакцинировала более 5,4 миллиона человек одноразовой вакциной Johnson & Johnson и 1 миллион - двухдозовой вакциной Pfizer.

Ситуация с прививками в стране улучшилась после того, как власти объявили о начале вакцинации для всех взрослых с 18 лет.

"Реакция нашей молодежи была ошеломляющей. Более 560 000 зарегистрировались для вакцинации в первый день, и мы вакцинировали 81 000 в первый день", - сказал Фахла.

Правительство планирует вакцинировать 67% населения страны к февралю, поскольку заболеваемость увеличилась из-за распространения штамма "Дельта".

За последние сутки в Южной Африке заболело коронавирусом более 12 700 человек, также зарегистрировано 357 летальных случаев.

Напомним, что в Марокко начнут вакцинировать подростков со следующей недели. Прививки смогут получить дети от 12 лет.

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