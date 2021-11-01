Фальшивые COVID-сертификаты: какие схемы подделки документов существуют в Украине

По информации правоохранителей, схемы подделки COVID-сертификатов можно фактически поделить на 2 категории.

Первая

Подделкой документов занимаются лица, незаконно использующие знаки медицинских учреждений, печати медработников и т. д. То есть это обычные подделыватели, которые создают такие документы в фоторедакторах и отпечатывают их на принтере.

Вторая

В ином случае - к процессу приобщаются медики. Пользуясь своим доступом к реестрам, они за денежное вознаграждение вносят ложные сведения в систему, которую затем подтягивает "Дия". А иногда они при внесении данных в реестре намеренно допускают ошибку, чтобы "Дия" не смогла сгенерировать сертификат. В таком случае "заказчику" выдают бумажный сертификат.

В Нацполиции добавляют, что по подобным схемам не отстают и туристические фирмы. Они предлагают клиентам полный пакет услуг, который включает при необходимости поддельный сертификат о вакцинации.