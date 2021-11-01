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Фальшиві COVID-сертифікати: які схеми підробки документів існують в Україні

Автор: Владислав Красінський, Марія Кучерявець

В Україні на сьогодні діють різні схеми підробки сертифікатів про вакцинацію від COVID-19. Їх організовують як звичайні "підроблювачі", так і працівники медустанов та турагентств.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіли в Нацполіції.

За інформацією правоохоронців, схеми підробки COVID-сертифікатів можна фактично поділити на 2 категорії.

Перша

Підробкою документів займаються особи, які незаконно використовують знаки медичних закладів, печатки медпрацівників тощо. Тобто це звичайні підроблювачі, які створюють такі документи у фоторедакторах та видруковують їх на принтері.

Друга

В іншому випадку - до процесу долучаються медики. Користуючись своїм доступом до реєстрів, вони за грошову винагороду вносять неправдиві відомості в систему, яку потім підтягує "Дія". А інколи вони при внесенні даних в реєстрі навмисно допускають помилку, аби "Дія" не змогла згенерувати сертифікат. В такому разі "замовнику" видають паперовий сертифікат.

У Нацполіції додають, що за подібними схемами не відстають і туристичні фірми. Вони пропонують клієнтам повний пакет послуг, який включає за потреби підроблений сертифікат про вакцинацію.

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