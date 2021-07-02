На фестивале в Киеве будут прививать против COVID: дата, условия

По информации ведомства, вакцинация будет проходить в павильоне №9 по предварительной записи.

"Центр вакцинации будет работать с 10:00 до 16:00. Вакцинироваться там могут все желающие по предварительной записи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что покупать билет на сам фестиваль для процедуры иммунизации не надо.

Известно, что вакцинировать граждан будут препаратом CoronaVac производства Sinovac Biotech.

В Минздраве добавляют, что прививки будут делать восемь мобильных бригад по иммунизации. Также на территории центра будет дежурить команда по оказанию экстренной медицинской помощи.